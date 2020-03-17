Портал "строительного-фриланса" (Yii2 Framework)
Добавлена113 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Портал "строительного-фриланса" под ключ с нуля: регистрация, профайл, портфолио, контакты, тендеры, ставки и заявки и т.п.. Также была проведена СЕО-оптимизация сайта и достигнута посещаемость в 800-1000 уников в сутки в течении полугода.
Проект написан на Yii2 Framework: https://brigada.md