Портал "строительного-фриланса" (Yii2 Framework)

Портал "строительного-фриланса" под ключ с нуля: регистрация, профайл, портфолио, контакты, тендеры, ставки и заявки и т.п.. Также была проведена СЕО-оптимизация сайта и достигнута посещаемость в 800-1000 уников в сутки в течении полугода.

Проект написан на Yii2 Framework: https://brigada.md