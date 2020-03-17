Инфо-портал с большой нагрузкой (Wordpress)

Добавлена
4 года назад
103 просмотра
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Сложный проект, по решению клиента (принципиально), написан на Wordpress CMS, большая нагрузка, до 50.000 уников в сутки. Добавление новостей, видео, вещание онлайн трансляций и прочего.

Проект написан на Wordpress CMS: https://impacttv.md