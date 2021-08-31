Веб-приложение "Психологический тест"

Функционал:

- Вопросы с вариантами ответа и разнообразными фоновыми рисунками

- Таблица с подведением результата, информационным текстом и предложением купить платные услуги

- Страница с видеороликами доступными после покупки платных услуг

- Админ панель с возможностью взаимодействия ( добавления, удаления, редактирования ) с вопросами, видеоматериалами, информационными текстами и платными услугами

Стек разработки:

- Фронтенд:

html

css

js

- Бекенд:

node.js + express.js

- База данных:

MySql