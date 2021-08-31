Психологический тест

Добавлена
2 года назад
33 просмотра
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Веб-приложение "Психологический тест"

Функционал:

 - Вопросы с вариантами ответа и разнообразными фоновыми рисунками

 - Таблица с подведением результата, информационным текстом и предложением купить платные услуги

 - Страница с видеороликами доступными после покупки платных услуг

 - Админ панель с возможностью взаимодействия ( добавления, удаления, редактирования ) с вопросами, видеоматериалами, информационными текстами и платными услугами

Стек разработки:

 - Фронтенд:

        html

        css

        js

- Бекенд:

        node.js + express.js

- База данных:

        MySql