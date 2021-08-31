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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-приложение "Психологический тест"
Функционал:
- Вопросы с вариантами ответа и разнообразными фоновыми рисунками
- Таблица с подведением результата, информационным текстом и предложением купить платные услуги
- Страница с видеороликами доступными после покупки платных услуг
- Админ панель с возможностью взаимодействия ( добавления, удаления, редактирования ) с вопросами, видеоматериалами, информационными текстами и платными услугами
Стек разработки:
- Фронтенд:
html
css
js
- Бекенд:
node.js + express.js
- База данных:
MySql