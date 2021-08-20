Разработка сайта "Бизнес Класс"

«Бизнес Класс» – современная и успешная компания, предоставляющая своим клиентам услуги по продаже и покупке готового бизнеса, коммерческой недвижимости, привлечению инвестиций и оказывает услуги для бизнеса. Их задача не просто продать или купить действующий бизнес, а помочь клиентам осуществить мечту стать более успешными и независимыми.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

- Разработка логотипа

Технические работы проведенные на сайте:

- Разработка индивидуального фильтра поиска по поиску недвижимости и бизнеса по параметрам

- Разработка компонента "избранное" под отправить запрос. Без корзины.

- Видео объекта на витрину, в карточку.

- Тригеры – лучшая цена, срочная продажа, цена снижена

- За каждым объектом закреплен специалист

- Поделиться объектом в соц. сетях

- Рейтинг объекта

- Лучшие предложения

- Слайдер

- Модуль новостей

- Карта сайта

- CSS анимация

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Фотогалерея

- Характеристики

- Калькулятор

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы

https://bk123.ru/