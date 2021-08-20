Разработка сайта "Бизнес Класс"

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«Бизнес Класс» – современная и успешная компания, предоставляющая своим клиентам услуги по продаже и покупке готового бизнеса, коммерческой недвижимости, привлечению инвестиций и оказывает услуги для бизнеса. Их задача не просто продать или купить действующий бизнес, а помочь клиентам осуществить мечту стать более успешными и независимыми.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
- Разработка логотипа
Технические работы проведенные на сайте:
- Разработка индивидуального фильтра поиска по поиску недвижимости и бизнеса по параметрам
- Разработка компонента "избранное" под отправить запрос. Без корзины.
- Видео объекта на витрину, в карточку.
- Тригеры – лучшая цена, срочная продажа, цена снижена
- За каждым объектом закреплен специалист
- Поделиться объектом в соц. сетях
- Рейтинг объекта
- Лучшие предложения
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- CSS анимация
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
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