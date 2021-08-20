Разработка сайта "Wood-joinery"

Wood-joinery – Основной упор они делают на качество мебели и внимание к мелочам. Начиная с лакокрасочных покрытий и заканчивая заглушками и петлями – используют в работах лучшее из представленного на рынке.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

Технические работы проведенные на сайте:

- Каталоги

- Подключение месенджеров

- Слайдер- CSS анимация

- Анимированное меню

- Подключение мессенджеров WhatsApp, Telegram

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Фотогалерея с разделами

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы и многое другое.

https://woodjoinery.ru/