Разработка сайта "Пенза-Дез"

Саратов-Дез – работает как с физическими, так и юридическими лицами. В их услуги входит консультация, разработка и реализация индивидуальной программы по уничтожению вредителей, а также оформление всех необходимых документов. В работе применяется новейшее оборудование, что позволяет обслуживать клиентов качественно и с гарантией. При обработке используются эффективные генераторы горячего и холодного тумана.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

Технические работы проведенные на сайте:

- Выбор города

- Подключение месенджеров

- Слайдер- CSS анимация

- Отрисовка анимации

- Подключение мессенджеров WhatsApp, Telegram

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Фотогалерея с разделами

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы и многое другое.

https://rus-dez.ru/