Разработка сайта "Пенза-Дез"

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Саратов-Дез – работает как с физическими, так и юридическими лицами. В их услуги входит консультация, разработка и реализация индивидуальной программы по уничтожению вредителей, а также оформление всех необходимых документов. В работе применяется новейшее оборудование, что позволяет обслуживать клиентов качественно и с гарантией. При обработке используются эффективные генераторы горячего и холодного тумана.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
Технические работы проведенные на сайте:
- Выбор города
- Подключение месенджеров
- Слайдер- CSS анимация
- Отрисовка анимации
- Подключение мессенджеров WhatsApp, Telegram
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Обратный звонок, задать вопрос
- Фотогалерея с разделами
- Выпадающее меню
- Блог
- Отзывы и многое другое.