Разработка сайта "Инфокабель"

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Компания «Инфокабель» – пунктуальный, добросовестный, обязательный поставщик кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров. Их миссия: адресная доставка кабеля каждому заказчику; их кредо: каждый клиент – постоянный клиент; девиз: делай даже самые обычные вещи необыкновенно хорошо. У них огромное желание работать и развиваться, большие возможности, приличный багаж опыта.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
Технические работы проведенные на сайте:
- Интеграция с 1С
- Расчет цены от метража
- Онлайн оплата, регион доставки
- Умный поиск
- Если товара нет на складе-узнать о наличии, если есть, в корзину
- Несколько вариаций описания одного товара
- Сопутствующие товары
- Слайдер
- Модуль новостей
- Карта сайта
- CSS анимация
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Обратный звонок, задать вопрос
- Фотогалерея
- Характеристики
- Калькулятор
- Выпадающее меню
- Блог
- Отзывы
- Карточка товара, которая меняет цену в зависимости от параметров
- Индивидуальная карточка товара