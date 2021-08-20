Разработка сайта "Инфокабель"

Компания «Инфокабель» – пунктуальный, добросовестный, обязательный поставщик кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров. Их миссия: адресная доставка кабеля каждому заказчику; их кредо: каждый клиент – постоянный клиент; девиз: делай даже самые обычные вещи необыкновенно хорошо. У них огромное желание работать и развиваться, большие возможности, приличный багаж опыта.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

Технические работы проведенные на сайте:

- Интеграция с 1С

- Расчет цены от метража

- Онлайн оплата, регион доставки

- Умный поиск

- Если товара нет на складе-узнать о наличии, если есть, в корзину

- Несколько вариаций описания одного товара

- Сопутствующие товары

- Слайдер

- Модуль новостей

- Карта сайта

- CSS анимация

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Фотогалерея

- Характеристики

- Калькулятор

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы

- Карточка товара, которая меняет цену в зависимости от параметров

- Индивидуальная карточка товара

https://infocabel.ru/