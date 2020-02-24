Разработка сайта для компании B.I.S Express

B.I.S express международная транспортно-логистическая компания, осуществляющая грузоперевозки любого уровня сложности по всему миру. Специалистам компании Studio Webmaster предстояло разработать многостраничный сайт с адаптивным дизайном на трех языках английском, румынском и русском. Были внедрены формы обратной связи, онлайн калькулятор расчета стоимости посылки, scroll-up и прочие элементы, которые позволяют добиться для пользователей максимального удобства на сайте. В итоге заказчик получил удобный и информативный ресурс, представляющий компанию в сети интернет.