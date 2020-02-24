Разработка сайта для компании Dezvolt activ

Компания DEZVOLT-ACTIV SRL предлагает профессиональное решение в области звукоизоляции, виброизоляции и акустической отделки помещений, а также профессиональное измерение шума, проектирование и сопровождение монтажа, рекомендации и консультации по эксплуатации материалов. Профессиональной командой Studio Webmaster был разработан информативный, удобный и продающий landing page. Вся информации была распределена по блокам, была внедрена форма обратной связи. Для удобного пользования был внедрен Scroll up. На выходе клиент получил продукт, соответствующий своим требованиям и пожеланиям.