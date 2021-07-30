Редактирование квиза. Тильда.

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Непросто было решить проблему с этим квизом. Нужно было скрыть промежуточные
ответы, которые показывались синим цветом (см. в карусели). А конечный
результат должен быть при нажатии на кнопку "Узнать результат" с
перенаправлением на страницу с видео.
Стандартные блоки опросники типа BF913, BF918 и другие не имеют функцию скрыть промежуточные ответы.
Проблему решили на блоке BF204N, где есть тип "Вопрос с вариантами ответов" и вид ответа "Один вариант ответа (радиокнопка)".