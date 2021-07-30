Редактирование квиза. Тильда.

Непросто было решить проблему с этим квизом. Нужно было скрыть промежуточные

ответы, которые показывались синим цветом (см. в карусели). А конечный

результат должен быть при нажатии на кнопку "Узнать результат" с

перенаправлением на страницу с видео.

Стандартные блоки опросники типа BF913, BF918 и другие не имеют функцию скрыть промежуточные ответы.

Проблему решили на блоке BF204N, где есть тип "Вопрос с вариантами ответов" и вид ответа "Один вариант ответа (радиокнопка)".