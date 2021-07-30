Доработка сайта на Тильде.

Заказ был несложный. Нужно было создать дополнительную страницу к существующему сайту. Реализован на стандартном блоке HW 405.

Но, кто знает Тильду, тот понимает, что не все можно реализовать в стандартных блоках. Есть ограничения.

А необходимо было сделать сквозную нумерацию (редактировать номера в

этом блоке нельзя) Пришлось прописать java script.