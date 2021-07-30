Доработка сайта на Тильде.

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Заказ был несложный. Нужно было создать дополнительную страницу к существующему сайту. Реализован на стандартном блоке HW 405.
Но, кто знает Тильду, тот понимает, что не все можно реализовать в стандартных блоках. Есть ограничения.
А необходимо было сделать сквозную нумерацию (редактировать номера в
этом блоке нельзя) Пришлось прописать java script.