Сайт автомойки

В связи с проблемами безопасности, CMS Joomla старой сборки была заменена на CMS Wordpress. Изначально был перенесён дизайн со старого сайта, но позже из HTML макета был сделан новый дизайн, все детали и цветовая схема были подогнаны по пожеланиям заказчика. Внедрена система многоязычности. Так же был перенесён старый и добавлен новый контент. Владельцу были предоставлены гайды по управлению сайтом собственного производства.