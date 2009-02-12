Сайт частной гостиницы

http://hotelrooms.com.ua/

Коммерческий сайт на базе CMS: неограниченное число страниц, организованных в иерархию, редактирование содержимого каждой страницы с помощью wysiwyg-редактора. Отдельный вход для администратора, для контент-менеджера, для SEO-специалиста, для каждого отображается свой интерфейс для управления сайтом.

Срок изготовления сайта: 3 недели

Команда: менеджер (я), дизайнер, фотограф, разработчик (я)

Технологии: Apache, PHP, MySQL