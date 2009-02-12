Сайт частной гостиницы
Сайты «под ключ»
Добавлена333 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коммерческий сайт на базе CMS: неограниченное число страниц, организованных в иерархию, редактирование содержимого каждой страницы с помощью wysiwyg-редактора. Отдельный вход для администратора, для контент-менеджера, для SEO-специалиста, для каждого отображается свой интерфейс для управления сайтом.
Срок изготовления сайта: 3 недели
Команда: менеджер (я), дизайнер, фотограф, разработчик (я)
Технологии: Apache, PHP, MySQL