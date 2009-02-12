Сайт коммерческой фирмы (электрооборудование)

http://agaev-electric.com.ua/

Коммерческий сайт на базе CMS: неограниченное число страниц, организованных в иерархию, редактирование содержимого каждой страницы с помощью wysiwyg-редактора. Отдельный вход для администратора, для контент-менеджера, для SEO-специалиста, для каждого отображается свой интерфейс для управления сайтом. Реализована многоязычность (не видна на сайте) - для каждой страницы существует копия для заданного языка. Вставки на Flash - промо-ролик и бегущая строка.

Срок изготовления сайта: 4 недели

Команда: менеджер (я), дизайнер, разработчик, контент-менеджер

Технологии: Apache, PHP, MySQL, Flash, Flex, mod_rewrite