Сайт Девятого Канала (Днепропетровск)

http://9-channel.com

Разработка концепта, макета.

Верстка, программирование под Wordpress 3.

Разработка виджетов "В этот день", "Свежие новости", "Свежие комментарии", "Дополнительные материалы" (слайдер на jQuery) - стандартные не подходили, старые не работали на Wordpress 3.

Разработка плагинов "AJAX комментарии", "Загрузчик новостей" (добавление и пересчет видео в avi, создание скриншота, склейка видео, масса аякса).

СЕО-оптимизация.

Поддержание ресурса, организация онлайн-трансляций.

Мультисайтовость, меню - все опробовано.