Сайт Девятого Канала (Днепропетровск)

Разработка концепта, макета.
Верстка, программирование под Wordpress 3.
Разработка виджетов "В этот день", "Свежие новости", "Свежие комментарии", "Дополнительные материалы" (слайдер на jQuery) - стандартные не подходили, старые не работали на Wordpress 3.
Разработка плагинов "AJAX комментарии", "Загрузчик новостей" (добавление и пересчет видео в avi, создание скриншота, склейка видео, масса аякса).
СЕО-оптимизация.
Поддержание ресурса, организация онлайн-трансляций.
Мультисайтовость, меню - все опробовано.