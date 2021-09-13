Сайт для дошкольного учреждения

О клиенте:За разработкой корпоративного сайта к нам обратился частный детский сад из Одессы Kid's Club. Заказчику было важно, чтобы дизайн сайта опирался на концепцию и логотип учреждения. Нужно было использовать яркую позитивную цветовую гамму и красивые графические изображения.

Задача : Разработать дизайн и собрать сайт, учитывая основные пожелания клиента.

Решение : Ниша клиента ориентирована на молодые семьи с маленькими детьми. Разрабатывая дизайн сайта, мы опирались именно на особенности целевой аудитории. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, получал самый лучший уход и образование.

Сайт-визитка для детского сайта должен закрыть все сомнения и боли родителей и вызвать доверие. После посещения сайта они должны захотеть как минимум пойти на ознакомительную экскурсию по садику, а как максимум

— заполнить анкету и записать ребенка в группу.

В дизайне сайта-визитки для нашего клиента мы использовали яркие цвета. Графические элементы сделали анимированными.

Также сайт наполнен большим количеством фото с играющими и

счастливыми детьми. Такое позиционирование поможет расположить родителей и повысить уровень лояльности к заведению

Что сделали : Для заказчика мы разработали и собрали сайт, в котором основной акцент сделали на красочной подаче информации и преимуществ частного детского сада Kid's Club. Создали уникальный дизайн, который привлечет внимание целевой аудитории, и повысит уровень ее доверия к заведению.