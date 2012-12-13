Сайт для компании "Автоцем" г. Москва

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Компания Автоцем предлагает самый полный комплекс услуг и решений на рынке продажи запасных частей, оборудования, цементовозов (материаловозов), аренде, обмену и ремонту любой сложности.

Основной задачей являлось разработка корпоративного сайта с каталогом продукции на 1С-Битрикс. Реализована удобная навигация по каталогу, поиск, фильтрация и сортировка продукции.