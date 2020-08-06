Сайт для регистрация ООО и ИП в Санкт-Петербурге

Добавлена
5 лет назад
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Скрин сайта 1.png

В процессе работы было сделано:

- Проведен подробный бриф по их деятельности, выявлены сильные и слабые стороны

- Написан уникальный текст, составлены УТП, заголовки

- Дизайн сделан продолжением их фирменного стиля, на основе первого, действующего их сайта. 

- Собран на конструкторе Tilda, выполнена адаптация под все устройства: Пк, ноутбуки, планшеты, телефоны. 

- Базовая анимация элементов 

- Настроены 3 онлайн формы. Одна стандартная, Имя+Телефон. И две полные онлайн-анкеты, где указывается вся информация, нужная для открытия ООО и ИП, с возможность приложения документов. 

- Добавлен виджет для связи через соц. сети.

- Добавлена интерактивная карта со схемой проезда от сервиса Яндекс.карты

- Все изображения были оптимизированы для быстрой загрузки страницы. 

- Подключен домен и SSL сертификат. 

- Составлена политика конфиденциальности. 

- Подключены настроенные счетчики для Яндекс и Гугл рекламы 

Ссылку на сайт могу прислать в ЛС. 

Tilda