Сайт для регистрация ООО и ИП в Санкт-Петербурге

В процессе работы было сделано:
- Проведен подробный бриф по их деятельности, выявлены сильные и слабые стороны
- Написан уникальный текст, составлены УТП, заголовки
- Дизайн сделан продолжением их фирменного стиля, на основе первого, действующего их сайта.
- Собран на конструкторе Tilda, выполнена адаптация под все устройства: Пк, ноутбуки, планшеты, телефоны.
- Базовая анимация элементов
- Настроены 3 онлайн формы. Одна стандартная, Имя+Телефон. И две полные онлайн-анкеты, где указывается вся информация, нужная для открытия ООО и ИП, с возможность приложения документов.
- Добавлен виджет для связи через соц. сети.
- Добавлена интерактивная карта со схемой проезда от сервиса Яндекс.карты
- Все изображения были оптимизированы для быстрой загрузки страницы.
- Подключен домен и SSL сертификат.
- Составлена политика конфиденциальности.
- Подключены настроенные счетчики для Яндекс и Гугл рекламы
Ссылку на сайт могу прислать в ЛС.