Сайт Энергетического института им. Кржижановского.
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6 лет назад
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Разрабатывался в 2012 году.
Первоначальная настройка CMS 1С Bitrix и WEB-сервера с последующей поддержкой и обслуживанием, до смены высшего руководства института (май 2017г.), производились мной.
Дизайн главной страницы, новостных блоков и контентной части разрабатывались с учетом требований каждого из руководителей направлений.
Изображение сделано с рабочего сайта http://enin.su/ по состоянию на 04.02.2018 года.