Сайт Энергетического института им. Кржижановского.

Разрабатывался в 2012 году.

Первоначальная настройка CMS 1С Bitrix и WEB-сервера с последующей поддержкой и обслуживанием, до смены высшего руководства института (май 2017г.), производились мной.

Дизайн главной страницы, новостных блоков и контентной части разрабатывались с учетом требований каждого из руководителей направлений.

Изображение сделано с рабочего сайта http://enin.su/ по состоянию на 04.02.2018 года.