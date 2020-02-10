Разработать сайт инженерной компании NETWORKS. Компания занимается инженерными коммуникациями под ключ. Мы провели подробное проектирование сайта. Дизайн сайта выполнен в строгом деловом стиле. Сделан дизайн для всех внутренних страниц и окон. Детально проработана мобильная версия сайта. Сайт работает на cms MODx Revolution.