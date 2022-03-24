Сайт под ключ для частной математической школы

Изначально заказчик планировал реализовать дизайн для презентации, которую в формате пдф рассылалась бы родителям, которые бы обращались в школу по рекомендациям своих знакомых.

В ходе обсуждения проекта совместно с заказчиком пришли к решению, что более ефективным в данной ситуации быдет решение создать сайт, который помимо презентационой составляющей выполнял бы роль и инструментом лидогенерации, который будет привлекать потенциальных лидов за счет таргетированной рекламы.

Одна из задач, которая была реализовано в рамках проекта - онлайн запись на уроки к учителям согласно расписанию преподавателя.

Проект был выполнен без кодинга на платформе Tilda