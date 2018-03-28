Сайт под ключ для музыканта

idenline.com Сайт сделан под ключ для музыканта Idenline.

По его запросу был сделан нестандартный дизайн. Сайт полностью адаптивный под любое разрешение. Движок сайта CMS Wordpress.

Особенности:

с нуля был написан аудиоплеер (язык JavaScript);

прописаны анимации "появления" блоков и движущихся элементов при скролле (язык JavaScript)