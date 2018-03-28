Сайт под ключ для музыканта

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idenline.com Сайт сделан под ключ для музыканта Idenline.
По его запросу был сделан нестандартный дизайн. Сайт полностью адаптивный под любое разрешение. Движок сайта CMS Wordpress.
Особенности:
с нуля был написан аудиоплеер (язык JavaScript);
прописаны анимации "появления" блоков и движущихся элементов при скролле (язык JavaScript)