Сайт визитка для врача невролога

Ссылка на сайт - http://неврологвмуроме.рф/

О проекте:

- сайт по просьбе клиента был создан на CMS WordPress

- состав: главная страница, страница отзывов

- на странице отзывов, можно оставить комментарий от имени учётной записи любой популярной соц. сети

- добавлена анимация на блоки и текст

- карта