Сайт визитка для врача невролога

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на сайт - http://неврологвмуроме.рф/
О проекте:
- сайт по просьбе клиента был создан на CMS WordPress
- состав: главная страница, страница отзывов
- на странице отзывов, можно оставить комментарий от имени учётной записи любой популярной соц. сети
- добавлена анимация на блоки и текст
- карта