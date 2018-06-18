iliyalyachuk

Илья iliyalyachuk

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Быстрая разработка сайтов под ключ !

ВЕРСТКА /СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА WORDPREES

Моё портфолио и отзывы: https://golden-link.ru/Мои услуги:

  • Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3 и JQuery;
  • Создание адаптивного и кроссбраузерного сайта на FlexBox;
  • Программирование и создание сайтов темы для CMS Wordpress.
  • SEO оптимизация
Навыки и технологии:
  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • JQuery
  • CMS Wordpress
  • SEO оптимизация
Контакты:

Вконтакте - https://vk.com/iliyalyachuk

Телеграмм: 8-920-625-46-34 

Skype: iliya19978

Портфолио