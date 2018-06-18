Быстрая разработка сайтов под ключ !
ВЕРСТКА /СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА WORDPREES
Моё портфолио и отзывы: https://golden-link.ru/Мои услуги:
- Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3 и JQuery;
- Создание адаптивного и кроссбраузерного сайта на FlexBox;
- Программирование и создание сайтов темы для CMS Wordpress.
- SEO оптимизация
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- JQuery
- CMS Wordpress
- SEO оптимизация
Вконтакте - https://vk.com/iliyalyachuk
Телеграмм: 8-920-625-46-34
Skype: iliya19978
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт визитка для врача невролога369 просмотров