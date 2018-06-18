Быстрая разработка сайтов под ключ !

ВЕРСТКА /СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА WORDPREES

Моё портфолио и отзывы: https://golden-link.ru/Мои услуги:

Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3 и JQuery;

Создание адаптивного и кроссбраузерного сайта на FlexBox;

Программирование и создание сайтов темы для CMS Wordpress.

SEO оптимизация

HTML5

CSS3

JavaScript

JQuery

CMS Wordpress

SEO оптимизация

Вконтакте - https://vk.com/iliyalyachuk

Телеграмм: 8-920-625-46-34

Skype: iliya19978