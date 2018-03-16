Система лендингов для компании КопиГрупп

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На самом деле сайт можно отнести в кучу категорий.
https://copygroupllc.com/paketi.php
Что было сделанно
- был разработан прототип
- Дизайн
- Верстка.
- Разработанны Рекламные кампании.
- После первых тестов последовали корректировки.
- Была интегрирована CRM Битрикс24
- Интеграция системы сквозной аналитики ROISTAT
Ссылка на проект на Беханс https://www.behance.net/gallery/47745589/Data-driven-web-design