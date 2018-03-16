Система лендингов для компании КопиГрупп

На самом деле сайт можно отнести в кучу категорий.

https://copygroupllc.com/paketi.php

Что было сделанно

- был разработан прототип

- Дизайн

- Верстка.

- Разработанны Рекламные кампании.

- После первых тестов последовали корректировки.

- Была интегрирована CRM Битрикс24

- Интеграция системы сквозной аналитики ROISTAT

Ссылка на проект на Беханс https://www.behance.net/gallery/47745589/Data-driven-web-design