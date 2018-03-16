Студия красоты "Стрижи"

Для сети салонов красоты стрижи, была поставлена задача разработать страницу под слив трафика с контекста.

Полный цикл - Прототипирование - Дизайн - Верстка.

Сайт работает без CMS за счет этого добились моментальной загрузки страницы.

Была интегрирована CRM система Yclients.

Так же были разработаны рекламные кампании.

URL: http://strigi.spb.ru

Ссылка на Беханс https://www.behance.net/gallery/47016785/Landing-page-for-hair-colouring-services