Студия красоты "Стрижи"

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Для сети салонов красоты стрижи, была поставлена задача разработать страницу под слив трафика с контекста.
Полный цикл - Прототипирование - Дизайн - Верстка.
Сайт работает без CMS за счет этого добились моментальной загрузки страницы.
Была интегрирована CRM система Yclients.
Так же были разработаны рекламные кампании.
URL: http://strigi.spb.ru
Ссылка на Беханс https://www.behance.net/gallery/47016785/Landing-page-for-hair-colouring-services