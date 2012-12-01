Система управления контентом для CMS DLE

С помощью системы трехуровневой системы прав админ->редактор->постер осуществляется подготовка фото/видео материалов, для постинга на сайт.

Пример формирования фото поста

http://www.youtube.com/watch?v=WOyKzgDnu9Y

Пример формирования видео поста

http://www.youtube.com/watch?v=FLcfMBAc4tM

Скрипт создан на базехъ Yii Framework

Хранения данных скрипта SQLite

Пост формируется по шаблону:

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[title]

[TITLE]

[/title]

[shortstory]

[SHORTCONTENT]

[/shortstory]

[fullstory]

[DESC]

[PHOTOCONTENT]

[/fullstory]

[xfvalue_s]

s|[THUMB]

[/xfvalue_s]

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[TITLE] - заголовок

[SHORTCONTENT] - изображение для короткой новости

[DESC] - поле описание

[PHOTOCONTENT] - содержание фото поста (галерея)

[VIDEOCONTENT] - содержание видео поста

[THUMB] - превьюшка 200х200 пикс (создается по схеме: по меньшей стороне уменьшается до 200px, далее обрезается до квадрата)(для видео поста создается из скриншота)

[xfvalue_s] - формирование дополнительных полей