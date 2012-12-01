Система управления контентом для CMS DLE

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С помощью системы трехуровневой системы прав админ->редактор->постер осуществляется подготовка фото/видео материалов, для постинга на сайт.
Пример формирования фото поста
http://www.youtube.com/watch?v=WOyKzgDnu9Y
Пример формирования видео поста
http://www.youtube.com/watch?v=FLcfMBAc4tM
Скрипт создан на базехъ Yii Framework
Хранения данных скрипта SQLite
Пост формируется по шаблону:
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[title]
[TITLE]
[/title]
[shortstory]
[SHORTCONTENT]
[/shortstory]
[fullstory]
[DESC]
[PHOTOCONTENT]
[/fullstory]
[xfvalue_s]
s|[THUMB]
[/xfvalue_s]
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[TITLE] - заголовок
[SHORTCONTENT] - изображение для короткой новости
[DESC] - поле описание
[PHOTOCONTENT] - содержание фото поста (галерея)
[VIDEOCONTENT] - содержание видео поста
[THUMB] - превьюшка 200х200 пикс (создается по схеме: по меньшей стороне уменьшается до 200px, далее обрезается до квадрата)(для видео поста создается из скриншота)
[xfvalue_s] - формирование дополнительных полей