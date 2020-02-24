Создание сайта для Amalifarm

Amalifarm предлагает широкий ассортимент косметических средств от известных мировых брендов: Bioderma, Avene, La Roche Posay, Noreva, Uriage, Weleda, Mustela и др. Перед командой Studio Webmaster была поставлена задача по

созданию интернет-магазина с адаптивным дизайном. Сайт содержит большое количество товаров, поэтому были добавлены фильтры для быстрого и легкого нахождения товаров и оформления заказов. Помимо фильтров были внедрены формы обратной связи, блоки с характеристиками, внутренний поиски кнопки быстрого просмотра.