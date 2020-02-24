Создание сайта для Taurus Auto Group

Taurus Auto Group зарубежная компания специализирующаяся перевозке и доставке автомобилей, мотоциклов и внедорожников, лодок и различных автотранспортных средств в США с представительством в Молдове. Основной задачей перед специалистами Studio Webmaster являлось создание современного дизайна корпоративного сайта с учетом соответствия тематики и корпоративных цветов компании. Необходимо было внедрить ряд блоков с основной информацией на главной странице, разделы с транспортными средствами и услугами, формы обратной связи. Сайт был сдан в срок и успешно принят заказчиком. Работа с иностранными компаниями подтверждает профессионализм команды Studio Webmaster.