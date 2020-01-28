Создание сайта для компании Scythgames

Задача

Дизайн сайта

Кодинг серверной части

Адаптивная верстка

Scythgames - украинская аутсорсинговая компания, молодая команда проффесионалов котрой создает висококачественную 3D-графику для компьютерных игр известных во всем мире.

Целью проекта было создать сайт-визитку для представительства компании в веб-пространстве и ознакомить пользователей интернета с продуктами компании для привлечения новых партнеров на мировом рынке компъютерных игр.

Была создана адаптивная версия сайта с учетом всех желаний заказчика.