Создание сайта для компании Scythgames

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Задача
Адаптивная верстка
Scythgames - украинская аутсорсинговая компания, молодая команда проффесионалов котрой создает висококачественную 3D-графику для компьютерных игр известных во всем мире.
Целью проекта было создать сайт-визитку для представительства компании в веб-пространстве и ознакомить пользователей интернета с продуктами компании для привлечения новых партнеров на мировом рынке компъютерных игр.
Была создана адаптивная версия сайта с учетом всех желаний заказчика.