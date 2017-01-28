Создание уникальных сайтов "под ключ"

Разработка уникальных сайтов "под ключ". Команда профессионалов.Делаем яркие, представительские сайты, которые реально продают и превращают посетителей в клиентов.Стоимость от 9 900 руб. - самые низкие цены на уникальные разработки. Работаем без шаблонов и конструкторов.Над проектом работают минимум 3 специалиста. Средняя конверсия - 8%. Срок - от 5-ти дней.Ваш сайт будет особенным. При разработке мы учитываем специфику Вашего бизнеса.

Анализируем Ваших конкурентов. Клиенты выберут Вас, как только посетят Ваш сайт.Выполняем полный комплекс работ: разрабатываем, продвигаем, наполняем, обслуживаем.Наши принципы: профессионализм, индивидуальный подход и долгосрочное сотрудничество.

Грамотно прорабатываем структуру и навигацию, внедряем современный дизайн и прогрессивные технологии.ВПОДАРОК! НАСТРОЙКА И ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ЯНДЕКС ДИРЕКТЕ (1 месяц).Дополнительно предлагаем:

- Продвижение сайтов, реклама в интернете - от 5000 руб\месяц.

- Разработка логотипов \ баннеров - от 5000\700 руб.

- Хостинг и домен - 2 000 руб\год.

- Система управления сайтом и дополнительный функционал - от 4 000 руб.

- Адаптивная верстка - от 5000 руб.Мы привлекли уже более 10 000 клиентов для наших партнеров.

Гарантия качества (имеются отзывы).

Железные сроки (в противном случае возврат денежных средств).Бесплатные консультации и советы по улучшению качества Вашего проекта.

Договор и бухгалтерские документы по желанию.Предоставляем скидки постоянным клиентам, рассрочку для молодых компаний и пожизненную гарантию на разработки.

Являемся сертифицированным партнером 1С BITRIX.Почему Вам выгодно работать именно с нашей компанией?Знаем, что делаем

Мы не занимается разработкой интернет-магазинов и крупных порталов, мы сконцентрировали силы на промо-сайтах и обладаем достаточным опытом в этой области.Низкие цены, короткие сроки

Наши цены ниже средних рыночных. Не верите? Проверьте! Сделайте запрос в другие профессиональные студии на аналогичную разработку, а вы будете приятно удивлены нашим предложением.Используем только уникальный дизайн

Мы категорически против шаблонов. В наших проектах все решения разрабатываются с нуля, конкретно под клиента и его бизнес, что повышает доверие пользователей к Вашему сайту, а следовательно и продажи.Четкий процесс работ

Отлаженные бизнес-процессы и личный координатор для Вашего проекта гарантируют удобство работы для клиентов и повышают продуктивность. Полный комплект документов: договора, счета, акты.Сделаем всё за Вас

Мы ценим Ваше время поэтому сами напишем тексты и наполним информацией Ваш сайт. Настроим почту на доменном имени, антивирусную защиту сайта, сделаем поисковую оптимизация и запустим проект.Нас рекомендуют

У нас нет недовольных клиентов, наоборот мы получаем рекомендации и положительные отзывы. Вышлем по отдельному запросу. Уже ждем положительный отзыв от Вас =)