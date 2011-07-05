Центр реабилитации внедорожников
Сайты «под ключ»
Добавлена350 просмотров
12 лет назад
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Создан сайт для компании "Центр реабилитации внедорожников"
дата проекта: Июнь 2011
тип сайта: Имиджевый сайт компании
адрес сайта: 4x4crv.ru
поставленная задача: Лёгкий в управлении сайт, позволяющий познакомить клиентов с услугами компании.
срок разработки: 10 дней
использовались: CMS WordPress, HTML5, CSS3, PHP, JQuery
Оптимизирован для просмотра на планшетных компьютерах.
Полное соответствие стандартам W3C, кроссбраузерность.
Проделанная работа по вёрстке и дизайну:
Разработан персональный дизайн, акцентирующий внимание на фотографиях выполненных работ и контактной информации компании.
Для вёрстки шаблона использовались современные технологии: HTML5, CSS3.