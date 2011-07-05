Центр реабилитации внедорожников

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
236 просмотров
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http://4x4crv.ru

Дата проекта: Июнь 2011

тип сайта: Имиджевый сайт компании

адрес сайта: 4x4crv.ru

поставленная задача: Лёгкий в управлении сайт, позволяющий познакомить клиентов с услугами компании.

срок разработки: 10 дней

использовались: CMS WordPress, HTML5, CSS3, PHP, JQuery

Оптимизирован для просмотра на планшетных компьютерах.

Полное соответствие стандартам W3C, кроссбраузерность.

Проделанная работа по вёрстке и дизайну:

Разработан персональный дизайн, акцентирующий внимание на фотографиях выполненных работ и контактной информации компании.

Для вёрстки шаблона использовались современные технологии: HTML5, CSS3.