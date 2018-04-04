Верстка и программирование сайта rst03.ru

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой и лаконичный лендинг для компании, занимающейся ремонтом мобильной техники. Изначально планировалось использовать Wordpress, но заказчик пожелал более простое решение. В итоге сайт представляет собой простой HTML+CSS с использованием Bootstrap в связке с Textolite для редактирования контента.
Дизайн, верстка и наполнение полностью мои.