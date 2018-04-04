Верстка и программирование сайта rst03.ru

Простой и лаконичный лендинг для компании, занимающейся ремонтом мобильной техники. Изначально планировалось использовать Wordpress, но заказчик пожелал более простое решение. В итоге сайт представляет собой простой HTML+CSS с использованием Bootstrap в связке с Textolite для редактирования контента.

Дизайн, верстка и наполнение полностью мои.