CMS для небольшого школьного сайта

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При разработке использован паттерн проектирования MVC.
Реализованы такие функции:
- поддержка регистрации/авторизации;
- редактирование персональных данных в профиле;
- добавление/редактирование/удаление статических страниц;
- изменение основный настроек сайта;
- гостевая книга с поддержкой подтверждения новых сообщений;
- модуль цитат;
- обратная связь;
При написании было использовано: HTML, CSS, JS, PHP, SQL