CMS для небольшого школьного сайта

Добавлена
11 лет назад
155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При разработке использован паттерн проектирования MVC.

Реализованы такие функции:

- поддержка регистрации/авторизации;

- редактирование персональных данных в профиле;

- добавление/редактирование/удаление статических страниц;

- изменение основный настроек сайта;

- гостевая книга с поддержкой подтверждения новых сообщений;

- модуль цитат;

- обратная связь;

При написании было использовано: HTML, CSS, JS, PHP, SQL