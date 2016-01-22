HTML5 страницы установить на Wordpress + AJAX.

Добавлена
8 лет назад
207 просмотров
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Задача на сайте locad.us

*  сверстанные страницы установить на Wordpress

*  внедрить AJAX (от перехода страниц по навигационному меню до отправки формы )

*  на уникальные страницы (template)  добавить box c редактируемыми полями и   галереи  картинок