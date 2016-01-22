HTML5 страницы установить на Wordpress + AJAX.
Добавлена207 просмотров
8 лет назад
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Задача на сайте locad.us
* сверстанные страницы установить на Wordpress
* внедрить AJAX (от перехода страниц по навигационному меню до отправки формы )
* на уникальные страницы (template) добавить box c редактируемыми полями и галереи картинок