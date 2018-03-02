Интернет магазин "Караван" по продаже обуви
Добавлена186 просмотров
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта: интернет магазин "Караван" по продаже обуви
CMS: bitrix
Ссылка на сайт: https://karavan-shoes.com/
Мои работы по данному сайту:
- оптимизация загрузки сайта всеми возможными способами;
- сжаты изображения сайта (40 гб сжато до 12,8 гб) без потери качества;
- мелкие доработки по верстке на странице каталога и товара;
- доработка сортировки по новинкам и по популярности;
Время потраченное на данную работу: 5 дней.