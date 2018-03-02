Название проекта: интернет магазин "Караван" по продаже обуви

CMS: bitrix

Ссылка на сайт: https://karavan-shoes.com/

Мои работы по данному сайту:

- оптимизация загрузки сайта всеми возможными способами;

- сжаты изображения сайта (40 гб сжато до 12,8 гб) без потери качества;

- мелкие доработки по верстке на странице каталога и товара;

- доработка сортировки по новинкам и по популярности;

Время потраченное на данную работу: 5 дней.