Интернет магазин по продаже аккумуляторов
Добавлена155 просмотров
6 лет назад
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Название проекта: интернет магазин по продаже аккумуляторов
CMS: worpress(woocommerce)
Ссылка на сайт: http://casil.ua/
Мои работы по данному сайту:
- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress и woocommerce;
- подключение и настройка модуля фильтра;
- ускорение админ-панели за счет отключения у wordpress проверки обновлений;
- стилизация и изменение админ панели;
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту: не было.
Время потраченное на данную работу: 2,5 недели