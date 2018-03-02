Название проекта: интернет магазин по продаже аккумуляторов

CMS: worpress(woocommerce)

Ссылка на сайт: http://casil.ua/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress и woocommerce;

- подключение и настройка модуля фильтра;

- ускорение админ-панели за счет отключения у wordpress проверки обновлений;

- стилизация и изменение админ панели;

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту: не было.

Время потраченное на данную работу: 2,5 недели