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Название проекта: Сайт хозяйственной компании UHBDP
CMS: joomla
Ссылка на сайт: https://uhbdp.org/ua/
Мои работы по данному сайту:
- Сохраняя старый шаблон сайта, разработаны два дополнительных раздела (главная на SP Page Builder и магазин на JoomShopping) отличающиеся полностью по каркасу и дизайну от старого шаблона (вся остальная часть сайта при этом отображается по старому шаблону).
- Модуль фильтрации товаров в каталоге JoomShopping доработанный и дописанный для отображения областей.
Время потраченное на данную работу: 3 недели.