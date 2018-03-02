Название проекта: Сайт хозяйственной компании UHBDP

CMS: joomla

Ссылка на сайт: https://uhbdp.org/ua/

Мои работы по данному сайту:

- Сохраняя старый шаблон сайта, разработаны два дополнительных раздела (главная на SP Page Builder и магазин на JoomShopping) отличающиеся полностью по каркасу и дизайну от старого шаблона (вся остальная часть сайта при этом отображается по старому шаблону).

- Модуль фильтрации товаров в каталоге JoomShopping доработанный и дописанный для отображения областей.

Время потраченное на данную работу: 3 недели.