Интернет магазин по продаже LED-освещения
Добавлена166 просмотров
6 лет назад
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Название проекта: интернет магазин по продаже LED-освещения
CMS: opencart
Ссылка на сайт: http://mirelectro.bizup.company/
Мои работы по данному сайту:
- полная посадка всех свёрстанных страниц на opencart;
- настройка оформления заказа на одной странице;
- настройка модуля фильтрации товаров Mega Filter PRO;
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:
- подключение и настройка блога + удобное редактирование его через админ панель;
- выгрузка всего каталога товара с сайта bitrix и загрузка всего каталога в opencart (включительно фото)
- настройка, загрузка и обновления товаров через 1С
Время потраченное на данную работу: 1,5 месяца