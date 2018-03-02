Название проекта: интернет магазин по продаже LED-освещения

CMS: opencart

Ссылка на сайт: http://mirelectro.bizup.company/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка всех свёрстанных страниц на opencart;

- настройка оформления заказа на одной странице;

- настройка модуля фильтрации товаров Mega Filter PRO;

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:

- подключение и настройка блога + удобное редактирование его через админ панель;

- выгрузка всего каталога товара с сайта bitrix и загрузка всего каталога в opencart (включительно фото)

- настройка, загрузка и обновления товаров через 1С

Время потраченное на данную работу: 1,5 месяца