Название проекта: Корпоративный сайт it компании BizUP.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: https://bizup.company/ru/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress c помощью плагина ACF;

- кастомизация админ панели под удобное управление и наполнение;

- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;

- настройка мультиязычности сайта с помощью плагина WPML;

- стилизация и изменение админ панели;

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту сделанные мной:

- разработанный универсальный шаблон для редактирования всех страниц услуг (https://bizup.company/ru/services/). Каждая страница отдельной услуги может отличаться по схематичному расположению блоков (какие-то блоки поменяны местами, какие-то вообще скрыты, какие-то есть только у определенной услуги). В админ панели сделан универсальный шаблон для редактирования всех услуг. (примеры разных страниц услуг: https://bizup.company/ru/seo-prodvizhenie-uslugi/, https://bizup.company/ru/lending-uslugi/, https://bizup.company/ru/ux-dizayn-uslugi/).

- Универсальный шаблон для редактирования работ. В работе может быть разное расположение текстовой информации и в разных местах может быть или не быть заголовок, может быть или не быть описание. В админ панели сделан универсальный шаблон редактирования в зависимости от отображения работы (примеры разных работ: https://bizup.company/ru/works/saen/, https://bizup.company/ru/works/mirus/, https://bizup.company/ru/works/optelektro/)

Время потраченное на данную работу: 1 месяц