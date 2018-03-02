Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта: Корпоративный сайт it компании BizUP.
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: https://bizup.company/ru/
Мои работы по данному сайту:
- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress c помощью плагина ACF;
- кастомизация админ панели под удобное управление и наполнение;
- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;
- настройка мультиязычности сайта с помощью плагина WPML;
- стилизация и изменение админ панели;
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту сделанные мной:
- разработанный универсальный шаблон для редактирования всех страниц услуг (https://bizup.company/ru/services/). Каждая страница отдельной услуги может отличаться по схематичному расположению блоков (какие-то блоки поменяны местами, какие-то вообще скрыты, какие-то есть только у определенной услуги). В админ панели сделан универсальный шаблон для редактирования всех услуг. (примеры разных страниц услуг: https://bizup.company/ru/seo-prodvizhenie-uslugi/, https://bizup.company/ru/lending-uslugi/, https://bizup.company/ru/ux-dizayn-uslugi/).
- Универсальный шаблон для редактирования работ. В работе может быть разное расположение текстовой информации и в разных местах может быть или не быть заголовок, может быть или не быть описание. В админ панели сделан универсальный шаблон редактирования в зависимости от отображения работы (примеры разных работ: https://bizup.company/ru/works/saen/, https://bizup.company/ru/works/mirus/, https://bizup.company/ru/works/optelektro/)
Время потраченное на данную работу: 1 месяц