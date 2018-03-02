Название компании: Сайт Львовской компании "Loga". Компания занимается фальшполами.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: https://loga.co.ua/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;

- кастомизация админ панели под клиента (скрытие всех лишних пунктов меню и оставлены только нужные пункты для клиента, возможность редактирования всех нужных для клиента элементов сайта);

- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;

- настройка мультиязычности сайта с помощью плагина WPML;

- стилизация и изменение админ панели.

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту: не было.

Время потраченное на данную работу: 3 рабочих дня