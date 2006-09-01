Лендінг про "Гріффінів", створена на Wordpress Element

Системы управления (CMS)
Добавлена
3 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:

Wordpress, Wordpress Elementor і деякі інші плагіни Wordpress, такі як MetForm.

Що на ньому можна знайти:

анімації різних типів, паралакс ефект, віджет з контактами, «бургер» меню з навігацією по сайту, спойлери, форми та ін.

Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/griffins/