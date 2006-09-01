Сайт E-commerce створений на Wordpress Woocommerce

Використовувані інструменти та технології:

Wordpress, Wordpress Elementor, Wordpress Woocommerce і деякі інші плагіни Wordpress.

Що на ньому можна знайти:

5 сторінок з анімаціями різних типів, кошик товарів, кошик «улюблене», магазин, вхід/вихід, пошук, блоги, кнопка «Go to top», меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма тощо.

Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/allterrain-titans/