Сайт E-commerce створений на Wordpress Woocommerce
Системы управления (CMS)
Добавлена4 просмотра
3 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:
Wordpress, Wordpress Elementor, Wordpress Woocommerce і деякі інші плагіни Wordpress.
Що на ньому можна знайти:
5 сторінок з анімаціями різних типів, кошик товарів, кошик «улюблене», магазин, вхід/вихід, пошук, блоги, кнопка «Go to top», меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма тощо.
Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/allterrain-titans/