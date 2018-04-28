Настройка шаблона CMS PrestaShop (kachkov.ru)

Я сам нашел этот заказ. Заказчик искал исполнителя с опытом для выполнения грамотной настройки купленного шаблона под PrestaShop 1.6. Шаблон был полностью не локализирован, предстояло полностью перевести с английского на русский язык. Также необходимо было кроме перевода заполнить сайт товарами (около 40 шт.), а также установить и настроить 4 модуля для корректной работы блога и службы доставки для сайта kachkov.ru.

Работа выполнена в полном объеме, заказчик осталя доволен нашим сотрудничеством.

Отзыв за работу по проекту: https://www.weblancer.net/users/DenDevin/reviews/#review_424842