Верстка сайта gamelancer.pro (CMF Cotonti)

От заказчика поступило задание адаптивно, кроссбраузерно, а главное максимально повторяя макет, сверстать главную и несколько дополнительных страниц сайта gamelancer.pro. Данный сайт представляет из себя биржу фриланса для игроков, где продаются и покупаются цифровые услуги. Верстка выполнена на современном css - фреймворке Bootstrap 4, с применением современных методик семантики.

Задание выполнено в срок, от заказчика получен отзыв за выполненный проект.

Отзыв по выполненной работе:

https://www.weblancer.net/users/DenDevin/reviews/#review_419016