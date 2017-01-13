Сервисный центр Apple-Works

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Сайт доступен по адресу: apple-works.ru
Сайт создан при помощи CMS Joomla 3.X, использованы самые современные технологии, разметка bootstrap, js/jquery, и другие.
Сделано SEO продвижение сайта, находится в топ 5 яндекс/google по поиску.
Также присутствует полностью рабочая мобильная версия сайта.