Создание темы под Wordpress по макету

Одна из моих любимых работ.

Задача заключалась в том, что бы сверстать макет, а после "натянуть" его на Wordpress. Соответственно была создана полноценная тема, вся информация которой может быть изменена через администраторскую панель Wordpress. Тема создана по стандартам создания тем под Wordpress и использует его встроенный функционал.

Уникально для этой темы был написан слайдер с текстовыми подписями (сразу под меню), причем изображения, заголовки подписей и подписи, могут так же изменяться через админ-панель. Эффект перехода слайдов выбран именно таким по инициативе заказчика.

Ссылка: http://santi.ua/