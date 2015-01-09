Полноценный сайт по макету

Заказчику требовалось как верстка, так и программирование клиентской части на Javascript (jQuery + AJAX) и серверной на PHP.

Особенностью сайта есть 2 калькулятора с собственным интерфейсом, которые должны по нескольким параметрам обсчитывать стоимость печати. В ходе выполнения пришлось продумать вместе с заказчиком этапы взаимодействия калькулятора с пользователем, а так же по его псевдокоду запрограммировать алгоритм подсчета на PHP.

Кроме того, вычисленные калькулятором результаты, отправляются на почту одновременно и клиенту и хозяину сайта.

Из особенных мелочей это создание уникальных слайдеров (с упаковками и дисками) и возможность прикреплять файлы к письму, которое уходит на почту хозяину сайта.

Ссылка: http://disc-records.ru/