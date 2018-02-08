Тема с нуля (WordPress, два языка)

Добавлена
6 лет назад
147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://archibuk.org.ua/

  • Страницы категорий и записей.
  • Обычные страницы.
  • Страницы партнёров (custom post type).
  • Обычный поиск.
  • Страницы категорий архитекторов (custom taxonomy).
  • Страницы архитекторов (custom post type).
  • Специальный поиск для архитекторов.
  • Свой плагин для защиты контактов от ботов.
  • Свой плагин для SEO мета тегов.
  • Свои панель с партнёрами и виджет для соц. иконок.